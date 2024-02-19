Fenerbahçeliler, Kazımcan Karataş'ı eleştiri yağmuruna tuttu Galatasaray'ın devre arasında Ankaragücü'ne kiraladığı Kazımcan Karataş, maçtaki performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi. Genç futbolcu müsabaka devam ederken kendi taraftarları tarafından ıslıklansa da teknik direktörü Emre Belözoğlu, oyuncusuna sahip çıktı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçı, sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.

Ankaragücü'nde mağlubiyetin faturası Kazımcan Karataş'a kesildi.

Fenerbahçelilerden eleştiri yağmuru

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'yi tutan taraftarlar, genç futbolcuyu adeta linç etti.

Kazımcan, 3 golde de hata yapınca kendi taraftarı tarafından ıslıklanırken, Fenerbahçeliler ise futbolcuyu 'bilerek' kötü oynamakla suçladı.

İlk yarı sonunda oyundan çıkan futbolcu, kötü performansının ardından da sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Rakip takım taraftarları neyi eleştiriyor?

1. gol: Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu öncesinde hatalı hava topuna çıkarak, gole sebebiyet verdi.

2. gol: Davinson Sanchez'in golü öncesinde gelen pas yine Ankaragücü'nün sol kanadından geldi.

3. gol: Mertens'i boş pozisyonda yere düşüşerek, penaltı yaptı.

Emre Belözoğlu futbolcusunu savundu

Öte yandan Emre Belözoğlu, kötü performansı nedeniyle oyundan çıkardığı genç futbolcunun kötü niyetli olmadığını söyleyerek oyuncusuna sahip çıktı.

Taraftarımızın, oyuncularımın yanında olmasını isterim. Taraftarın teveccühünü hissettim ben. Taraftarın Kazımcan'a sahip çıkması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız gencecik, tertemiz çocuklar. Sosyal medyanın ülkeye vermiş olduğu kirlenme, zehirlenme, bu çocukların üstünde kurulan baskılar...

Ben hiçbir zaman hissetmedim. Bunlar tertemiz çocuklar. Hataları olur. Yanlışları olur. Sorumluluk benim. Oyuncuya şansı veren benim, oyuncu da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Geçmişte oynadığı takıma karşı yaptığı hatayı, herkesin onuru haysiyeti var, bu tarafa çekmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlar gencecik çocuklar. Öğrenerek hayata tutunacaklar. Futbolculuk, futbol adamlığı böyle bir meslek bu ülkede. Bugün hiçbir oyuncuma onun, bunun hatası demem. Oyuncularıma hiçbir şekilde bu ithamları kabul edemem.

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Sosyal medyayı kafayı takmamak lazım. Bu zehirlenmişlikle, kirlenmişlikle, bu lağım çukurunun içinde bundan beslenemez, gelişemezler. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam etsinler." şeklinde konuştu.