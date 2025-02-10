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Ali Sami Yen'de oynanan maçta Galatasaray, 11'inci dakikada Dries Mertens'in yere düştüğü pozisyonda penaltı kazandı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi İspanyol forvet Alvaro Morata, penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Maçın 30'uncu dakikasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahadaki futbolcuları yanına çağırdı. Bu görüşmenin sonunda mavi-lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti.

Öte yandan Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler'in takım arkadaşlarını soyunma odasına götürürken Okan Buruk'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Okan Buruk'un, Güler'e "Şimdi s... g..." dediği iddia edildi. Ancak bu iddia, sarı-kırmızılılar tarafından yalanlandı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Bu iddialar üzerine rakip takım taraftarları ise "Okan Buruk ceza almalı" yorumunda bulundu.

Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

OKAN BURUK "KÜFRETMEDİM" DEDİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Buruk'un şu ifadelerine yer verildi: