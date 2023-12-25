Fenerbahçeliler paylaştı: Galatasaray derbisinde penaltımız verilmedi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesine Icardi'nin penaltı pozisyonu damga vururken sarı-lacivertli futbolseverler de 61. dakikadaki pozisyona dikkati çekti.

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, adına yakışmayan seviyede geçti.

Başladığı gibi biten karşılaşmaya 22. dakikada yaşanan penaltı iddiası damgasını vururken sarı-kırmızılılar, verilmeyen penaltı için çeşitli açıklamalar yaptı.

Galatasaray itiraz etti

Dursun Özbek ve Erden Timur da haklarının yendiğini iddia ederken, VAR'dan uyarı gelmemesine de eleştiride bulundu.

"Asıl bizim penaltımız verilmedi"

Fenerbahçe cephesinden de derbiye yönelik açıklamalar gelirken, sarı-lacivertli futbolseverler Szymanski'nin 61. dakikada çektiği şutun Nelsson'un koluna çarptığını iddia etti.

Taraftarlar "Asıl bizim penaltımız verilmedi." yorumunda bulundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)