Fenerbahçeliler Pelkas'ın iptal edilen golüne çıldırdı

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında Pelkas'ın attığı enfes golden önce Valencia'nın eline çarptığı gerekçesiyle iptal edilen pozisyon Fenerbahçelileri çileden çıkardı.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Ali Şansalan'ın verdiği karar damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe adına Pelkas'ın attığı golden önce Valencia'nın elle oynadığının VAR ile tespit edilerek golün iptal edilmesi kararı tartışma yarattı.

Sosyal medyada örgütlenen Fenerbahçeliler pozisyonun elle oynama kuralları dışında olduğunu ifade ederek hakemin hata yaptığını söyledi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Dimitris Pelkas'ın 31. dakikada attığı ve VAR'ın gol öncesinde Enner Valencia'nin elle oynadığı gerekçesiyle iptal ettiği gol hakkında Deniz Çoban şu yorumu yaptı;

HAKEM MHK'NİN DEDİĞİNİ YAPTI

"Bu sene kural değişti. Geçen yıl bu topun ele temas etmesi iptal için yeterli. Ele temas etmesi yeterli değil, bilinçli oynanması lazım. Sadece ele çarpma ise iptal yeterli değil.

Elle oynamalarda yorum yapmakta zorlanıyorum. Türkiye'de çok spesifik bir yorumla, Avrupa'nın 20 yılda çözemediğini çözmeye çalıştık. Oyuncun eli doğal konumda mı, top mu ele el mi topa gidiyor. Oyuncu bilerek mi oynuyor. Uilenberg ne dedi, 'Ele temas anında pozisyonu durduracağız, el vücuttan açıksa el diyeceğiz.' dedi. Avrupa'da böyle bir uygulama yok, Türkiye'de var. Top pazıya çarpıyor. El vücuttan açık. Temas var mı, var. Türkiye'de bu pozisyon elle oynama. Hakemler kendilerine verilen talimatı uyguladılar. Yüzde 100 doğruyu yaptılar."





UEFA'DA OLSA VERİRLER

"Oyuncu dizinden seken topu göğsüyle almak istiyor ama göğsünden seken top pazısına geliyor. Elle oynama değil bence. Kararsız kalınıyor. Elle oynama mı ele çarpma mı dediğimiz pozisyon VAR'ın konusu olamaz. Bu pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde olsun, VAR karışmaz gol verirler. UEFA'da bunu karışmazlar.

Hakem, gelecek hafta maçını bu MHK'den alacak. MHK'nin dediğini yapmak zorunda. MHK'nin dediğini yaptık."

