Fenerbahçeliler, Rade Krunic'in gidişini kutladı Rade Krunic'in Kızılyıldız'a transfer oluşu bir Fenerbahçeli futbolsever tarafından kutlandı. Sarı-lacivertli taraftar, Boğaz Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı.

Haber Merkezi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı kontenjanından bir isimle daha yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli takımda Krunic'in takımdan ayrılması, taraftarların büyük bir bölümü tarafından olumlu karşılandı.

'Güle güle Krunic' yazıldı

Öyle ki; Bosna-Hersekli oyuncunun takımdan ayrılmasını büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçe taraftarı, Boğaz Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı.

Bu görüntüler sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılandı.

FENERBAHÇE FORMASINI 22 KEZ GİYDİ

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1'i de Süper Lig olmak üzere 4 kez sahaya çıktı.

Krunic, geçtiğimiz sezon ise 18 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

Bosna-Hersekli orta saha, Fenerbahçe'de toplam 22 maça çıkarken, 1 asist yaptı.