Fenerbahçeliler şaşkın: Hiç sakatlanmayan Fred, cam adam oldu Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, kariyerinin aksine sarı-lacivertli takımda sakatlık problemi yaşıyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ufak da olsa yara alan Fenerbahçe'de, Fred'in sakatlanması da moralleri bozdu.

Tendonunda yırtık tespit edilen başarılı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, kariyeri boyunca pek fazla sakatlanmaması ise taraftarı daha da üzen detaylar arasında.

Bu sezon 2 kez sakatlandı

Shakhtar Donetsk zamanında sadece bir kez sakatlanan ve sadece 3 maç kaçıran Brezilyalı, Manchester United formasıyla da biri koronavirüs olmak üzere 2 kez sakatlık yaşadı.

Premier Lig devinde de 7 maç kaçıran yıldız futbolcu, 12 yıllık profesyonel geçmişinde sadece 10 maç kaçırarak büyük bir istikrar rekoru kırmıştı.

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana ikinci kez sakatlanan başarılı isim, şimdiden 6 maç kaçırırken, tendon yırtığı nedeniyle de en az 4 maçta daha forma giymemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fred'in geçmişinde sakatlık yok

Transfermrkt'te yer alan bilgiye göre ise; 18 Mart 2024'te sahalara dönmesi halinde Fred'in, sarı-lacivertli formayla 11 maç daha kaçırması bekleniyor. Bu da toplamda 17 maç demek...

Fenerbahçe taraftarı bu problemin şanssızlık mı, yoksa idman problemi mi olduğunu tartışıyor...

Luan Peres'te dikkat çeken detay

Hatırlanacağa üzere benzer sorunu, şu anda sakatlığı bulunan Luan Peres de yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu kariyerinde sadece 1 maç kaçırırken, sarı-lacivertlilerde 51 maçta forma giyemedi ve bu rakamın daha da artacağı düşünülüyor.