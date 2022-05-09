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    Fenerbahçelilerden Emir Ortakaya isyanı

    Fenerbahçe taraftarları, Flilp Novak'ın derbideki kötü performansı sebebiyle genç oyuncu Emir Ortakaya'nın oynamamasına isyan etti.
    • 09.05.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:14
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    Fenerbahçelilerden Emir Ortakaya isyanı

    Fenerbahçeli taraftarlar Emir Ortakaya için sosyal medyada ayaklandı. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 36. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olduğu derbide, savunmanın göbeğinde oyuna başlayan Filip Novak, yaptırdığı 2 penaltı ile maça damgasını vurdu. Bu kritik hatalar Fenerbahçelileri çıldırttı.

    Emir Ortakaya isyanı

    Fenerbahçe'de, Novak'ın bu performansı sonrası taraftarlar sosyal medyadan isyan bayrağını çekti ve Emir Ortakaya'nın oyuna girmesini istedi.

    Genç futbolcunun Filip Novak'tan daha iyi bir performans ortaya koyacağını düşünen taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi.

    Fenerbahçelilerden Emir Ortakaya isyanı #1

    Fenerbahçelilerden Emir Ortakaya isyanı #2


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