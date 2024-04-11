Fenerbahçelilerden Icardi çıkışı: Gol sevinci Kuyt'a ait Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Mauro Icardi'nin her golünden sonra yaptığı sevinci, küçük bir sarı-lacivertli taraftarın yapması sosyal medyayı karıştırmıştı. Fenerbahçeli futbolseverler sevincin Kuyt'a atfedildiğini iddia etti.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçeli bir çocuğun tribünde Icardi'nin gol sevincini yapması sosyal medyaya damga vurmuş, Icardi de bu çocuğun fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertlilere gönderme yapmıştı.

"Kuyt'a ait"

Sarı-lacivertli cepheden ise bu gol sevincinin Icardi'ye ait olmadığı, çocuğun Kuyt'ın gol sevincini yaptığı cevabı gelmişti.

Bu yanıt üzerine ise yeni bir tartışma konusu açıldı: Gol sevinci kime ait?

Sosyal medyayı karıştıran soruna henüz Dirk Kuyt katılmasa da Hollandalı efsane ismin de kısa süre içerisinde tartışmalara dahil olması bekleniyor.

Dirk Kuyt kulüp arıyor

Öte yandan eski Fenerbahçe yıldızı Dirk Kuyt, Dennis Bergkamp, Henrik Larsson, Ronald Koeman ve Rob Jansen ile birlikte bir kulüp satın almaya hazırlanıyor.

Jansen, bir podcast programında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin üçüncü seviyesinde iki aday arasında bir seçim yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti.

Kulübün mali açıdan büyük bir etkisi olmadığını ve Londra dışında bir şehirde bulunduğunu açıkladı.

Jansen ayrıca, takımda görev dağılımının Larsson'un baş antrenör olacağını, Bergkamp'ın akademiyi kuracağını ve Koeman'ın kendi işlerini yapmak üzere geleceğini söyledi.