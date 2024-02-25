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Fenerbahçelileri kızdıran karar: Oosterwolde'nin pozisyonu penaltıydı

Fenerbahçelileri kızdıran karar: Oosterwolde'nin pozisyonu penaltıydı Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının 82. dakikasında Oosterwolde'ye yapılan müdahalede penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi ise pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek faul verdi.