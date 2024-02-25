Fenerbahçelileri kızdıran karar: Oosterwolde'nin pozisyonu penaltıydı

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü.
Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci devrede fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, 58. dakikada meşin yuvarlağı filelerinde gördü.
Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın ortasında Porozo'nun kafa vuruşunda Kasımpaşa öne geçti.
64. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş direkt kaleye gönderdiği şutla fileleri havalandırdı.
Galibiyet son anlarda geldi
90+4. dakikada VAR uyarısı sonrasında Yunus Emre Gedik'in elle oynadığına hükmeden hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'dan dönerken Belçikalı futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı.
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Fenerbahçe, 82. dakikada Oosterwolde ile Fall arasındaki mücadelede de penaltı bekledi.
Fenerbahçeli futbolcular müdahalenin ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu.
Hakem Cihan Aydın ise pozisyonda serbest vuruş kararı verdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Trio ekibi penaltı dedi
Pozisyonu beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler yorumladı.
Bülent Yıldırım: Ceza sahası içerisinde net penaltı.
Bahattin Duran: VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vuruldu. Burada yapılan faul gördüğüm kadarıyla çizginin içinde. VAR'ın bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu hakeme bildirmesi lazımdı. Sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Pozisyonla ilgili dediklerinizin hepsine katılıyorum. Penaltı.
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