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    Fenerbahçelilerin Diego Rossi'nin golüne tepkileri

    Fenerbahçelilerin Diego Rossi'nin golüne tepkileri

    Fenerbahçe, Diego Rossi'nin 84. dakikada attığı golle Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarların gol anına verdiği tepkiler de viral oldu.
    • 23.10.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 11:18
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    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i Rossi'nin 84. dakikada attığı enfes golle mağlup etti.

    Maç boyunca rakip kaleyi yoklayan sarı-lacivertliler umutların tükenmeye yaklaştığı anlarda Uruguaylı futbolcunun klas plasesiyle topu ağlara gönderirken, futbolseverlerin son dakikalarda gelen gole verdiği tepkiler de viral oldu.

    Sosyal medyada oldukça paylaşılan videoları sizin için derledik.

    İşte o anlar...

    Fenerbahçelilerin Diego Rossi'nin golüne tepkileri - İZLE

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