Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçe'nin kadro yetersizliğine isyan eden taraftarlar, sosyal medya aracılığıyla Avrupa Yakası dizisinden bir replikle yönetime göndermede bulunuyor.

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Haber Merkezi

Sezona Jose Mourinho hamlesiyle başlayan Fenerbahçe'de transfere tam 48 milyon euro harcandı.

Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler yerini Youssef En-Nesyri ile doldururken; orta sahada ise henüz beklenen transfer gerçekleşmedi.

Fransa'da oynanan Lille maçında Krunic ile sahaya çıkan Fenerbahçe, 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrılırken orta sahadaki verimsizlik gözle görülmüştü.

Bir türlü orta saha transferi yapamayan Fenerbahçe'de taraftarlar 20 sene önce çekilen bir sahneyi viral yaptı.

"YAPBOZ GİBİ HEP BİR ŞEY EKSİK"

Avrupa Yakası adlı dizide Ata Demirer'in canlandırdığı Volkan karakterinin söylediği sözler aradan geçen yıllara rağmen hâlâ güncelliğini koruması da dikkati çekti.

"Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda." diyen karakteri kendi yerine koyan taraftarlar, videoyu "Bu sezon biz." üst başlığıyla sosyal medyada birçok kez paylaştı.