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Fenerbahçelilerin paylaştığı Kim Min-Jae videosu

Fenerbahçelilerin paylaştığı Kim Min-Jae videosu

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Kim Min-Jae'nin hızıyla dikkat çektiği video sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.