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    Fenerbahçelilerin paylaştığı Kim Min-Jae videosu

    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Kim Min-Jae'nin hızıyla dikkat çektiği video sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 15:25
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    Fenerbahçelilerin paylaştığı Kim Min-Jae videosu

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae sarı-lacivertlilerin en çok merak edip araştırdığı isimlerden biri oldu.

    VİRAL OLAN VİDEO

    Çin Ligi'nde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu "Canavar" lakabıyla bilinirken taraftarlar sosyal medyada Güney Koreli savunmacının bir videosunu paylaştı.

    Uzun boyuna rağmen hızıyla da dikkat çeken Kim, videodaki performansıyla da taraftarları mest etti.

    Fenerbahçelilerin paylaştığı Kim Min-Jae videosu - İZLE

    Fenerbahçelilerin paylaştığı Kim Min-Jae videosu #1

    Fenerbahçelilerin paylaştığı Kim Min-Jae videosu #2

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