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Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün 17. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak Halis Özkahya ve VAR hakemi Zorbay Küçük 'devam' kararı verdi. Bu karar taraftarların tepkisini çekti.