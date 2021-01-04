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    Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon

    Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün 17. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak Halis Özkahya ve VAR hakemi Zorbay Küçük 'devam' kararı verdi. Bu karar taraftarların tepkisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 19:31
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    Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon

    Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki mücadelesinin 17. dakikasında sarı-lacivertli ekip penaltı bekledi.

    Sinan Gümüş, ceza sahası içerisinde önüne düşen topu Yusuf Erdoğan'dan kurtarmak için aşırdığı sırada yerde kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve futbolcular, penaltı için itirazda bulundu.

    Oyun durduğu sırada hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi için tacı kullandırmadı ve bekledi. VAR'dan gelen 'bir şey yok' kararı üzerine Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.

    İşte Sinan Gümüş ve Yusuf Erdoğan arasındaki pozisyon:

    Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon #1

    Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon #2

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

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