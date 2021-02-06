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    Fenerbahçelilerin tartıştığı 2 pozisyon

    Fenerbahçelilerin tartıştığı 2 pozisyon

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken maçta Cüneyt Çakır'ın kararları tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 21:19
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    Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı ağırladığı maçta 3 puanı alan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

    Sarı-lacivertliler maçın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonda ofsayt olduğuna hükmederek golü iptal etti.

    İşte söz konusu pozisyon:

    Fenerbahçelilerin tartıştığı 2 pozisyon #1

    TARTIŞMALI PENALTI KARARI

    Öte yandan mücadelenin uzatma dakikalarında Papiss Cisse, Donk ile girdiği mücadelede yerde kaldı ancak Cüneyt Çakır bu pozisyonda da devam kararı verdi.

    Fenerbahçelilerin tartıştığı 2 pozisyon #2

    Fenerbahçelilerin tartıştığı 2 pozisyon #3

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

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