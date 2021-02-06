Fenerbahçelilerin tartıştığı 2 pozisyon

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken maçta Cüneyt Çakır'ın kararları tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı ağırladığı maçta 3 puanı alan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Sarı-lacivertliler maçın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonda ofsayt olduğuna hükmederek golü iptal etti.

İşte söz konusu pozisyon:

TARTIŞMALI PENALTI KARARI

Öte yandan mücadelenin uzatma dakikalarında Papiss Cisse, Donk ile girdiği mücadelede yerde kaldı ancak Cüneyt Çakır bu pozisyonda da devam kararı verdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)