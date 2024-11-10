Haber Merkezi
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesin tribünlerde anlamlı görüntüler ortaya çıktı.
ATATÜRK UNUTULMADI
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı.
Bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için tribünlerde koreografi yapıldı.
ESH Spor muhabiri Ercan Ertan'ın kamerasından sarı-lacivertli futbolseverlerin gerçekleştirdiği bu koreografi sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.
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