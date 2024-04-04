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Fenerbahçe'nin 2. golünün kahramanı konuştu: Çok mutlu oldum, çok sevindim

Fenerbahçe'nin 2. golünün kahramanı konuştu: Çok mutlu oldum, çok sevindim Fenerbahçe’nin 2’nci golü öncesinde İrfan Can'a topu hızlıca veren top toplayıcı Mustafa Okkalı, Dzeko’nun attığı golde katkıda bulunmuş oldu. Maçın ardından Okkalı, "Ben top taca çıkar çıkmaz İrfan Abi’ye topu attım. İrfan Abi tacı kullandı. Dzeko da çok güzel bir gol attı. Çok mutlu oldum, çok sevindim" dedi.