Fenerbahçe'nin 2020-2021 kadrosu

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de Erol Bulut, kafasındaki ilk 11'i belirledi. Bazı bölgelerdeki eksiklikler de tamamlandıktan sonra sarı-lacivertliler yeni sezona hazır olacak.

Gelecek sezon şampiyon olarak 7 yıllık hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de, iddialı bir kadro kurmak için kollar sıvandı.

Şu ana kadar 6 transferi resmi olarak açıklayan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut'un kafasındaki ilk 11'de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

KALEDE ALTAY

Kalede Altay Bayındır'a görev vermeyi düşünen Erol Bulut'un, Harun Tekin'in takımda kalması üzerine ikili arasında rekabetten yararlanmayı amaçladığı öğrenildi.

SAĞ BEK GÖKHAN'IN

Yıllar sonra sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül takımın as sağ beki olurken, yedekte Dirar ve Murat Sağlam'ın olması bekleniyor.

SOL BEKTE REKABET OLACAK

Sol bekte Filip Novak gibi bir isme sahip olan genç teknik adamın, Çek futbolcuyu ilk 11'de düşündüğü ancak Caner Erkin'le sık sık rotasyonda kullanacağı öğrenildi.

STOPERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Stoper arayışlarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun, Lemos ile anlaşma noktasında olduğu biliniyor. Öte yandan Malang Sarr ve Caulker da sarı-lacivertlilerin listesinde yer alıyor. Bu iki isimden birinin gelmesi halinde Lemos'un partneri olacağı öğrenildi. Yedek kulübesinde ise Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar yer alacak. Şu an takımla idmanlara çıkan Zanka'nın ise gönderilmesi bekleniyor.

SOL AÇIKTA CANER VE RODRIGUES

Erol Bulut'un, geçen sezon performansından memnun olmadığı Garry Rodrigues'e bir şans daha vereceği öğrenildi. Öte yandan sol bekte de düşünülen Caner'in, eski mevkisi sol açıkta da sık sık deneneceği bilgisine ulaşıldı. Buradaki tercihi futbolcuların performansı belirleyecek.

SAĞ AÇIKTA HEDEF PEROTTI

Roma'nın tecrübeli futbolcusu Perotti'yi takımda görmek isteyen Erol Bulut, anlaşma sağlanması halinde yıldız isme bu mevkide görev verecek. Ayrıca Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk gibi isimler de takımın mevcut futbolcuları arasında yer alıyor. Sinan Gümüş'ün de takıma dahil edilmesi beklenirken, Erol Bulut'un bu bölgede kime şans vereceği ise merak konusu oldu.

ORTA SAHADA ALTERNATİF ÇOK

Son zamanların en iddialı orta sahasını kuran Fenerbahçe'de Sosa ile de anlaşma sağlandı. Arjantinli futbolcunun takıma gelmesiyle eli güçlenen Erol Bulut; Mert Hakan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın yer aldığı bir orta saha kurgusu oluşturdu. Brezilyalı ön libero Gustavo'nun satılması durumunda ise o bölgede Jailson'a şans verilecek. Ayrıca Ozan Tufan, Tolgay Arslan da yine forma rekabetinin içinde olacak isimler arasında.

FORVETTE THIAM

Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam da Fenerbahçe'nin golcüsü olarak sahada yerini alacak. Vedat Muriç'in gitmesi halinde bir forvet daha transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Fedor Smolov ile de temaslarını sürdürüyor.

Bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.