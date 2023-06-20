PFDK'dan 5 yıldız açıklaması: Araştırmaya devam ediyoruz

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golleriyle Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı. Sarı-lacivertliler maç sonrasında kupa seremonisinde 5 yıldızlı yeni sezon formalarını giymişti.

Futbol Disiplin Kuralları'nı ihlal eden sarı-lacivertliler, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarında PFDK'ya sevk edilmişti.

Açıklanan PFDK kararlarında TFF, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formaları için şu ifadeleri kullandı:

Sarı-lacivertliler ayrıca çeşitli maddelerden dolayı 456 bin 500 lira ceza aldı.

Fenerbahçe'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, Kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı Yayın Talimatı'nın 12/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 12/8. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına



Medipol Başakşehir'in, 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.