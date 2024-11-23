Fenerbahçe'nin 7'nci dakikada kazandığı penaltı rakipleri kızdırdı

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Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 5. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada ceza sahasında Gökhan Sazdağı'ndan sıyrılmak isteyen Filip Kostic, yerde kaldı.

VAR KARIŞMADI

Hakem Direnç Tonusluoğlu, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile de konuşan hakem Tonusluoğlu, penaltı kararında kaldı.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Dusan Tadic, 7. dakikada takımını öne geçirdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)