Fenerbahçe'nin acı kaybı: Eski başkan Tahsin Kaya vefat etti

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Fenerbahçe Kulübü'nü üzen bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 1986-1989 yılları arasında kulübün başkanlık görevini üstlenen, özellikle futbol takımının 103 golle kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan eski başkan Tahsin Kaya'nın 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçemizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya’nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



İş insanı olarak Türkiye ekonomisine büyük katkıları olmuş Tahsin Kaya, Fenerbahçemizde başkanlık yaptığı 3 yıllık döneminde sayısız başarılar kazanmıştır. Özellikle de 1988-89 sezonunda tarihi bir başarı yakalamıştır.



1988-89 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçemiz, o sezon 21. Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, kaydettiği 103 golle Süper Lig tarihinin en golcü takımı olarak tarihe geçti.



Tahsin Kaya’nın başkanlık döneminde Fenerbahçemiz, 1988-89 sezonunda Başbakanlık Kupası’nın da sahibi olmuştu.



Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.



NOT: Merhum Başkanımız Tahsin Kaya’nın cenaze bilgileri netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.