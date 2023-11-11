Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

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Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Djiku ve Fred de yok

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sebebiyle durumları merak edilen iki yıldız oyuncudan Alexander Djiku ve Fred maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'de cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Aziz ve Emre Mor da kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Adana kafilesi: