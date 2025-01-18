Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Haber Merkezi
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Bu kritik müsabaka 19 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Maç öncesinde ise konuk takım Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
6 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almadı.
Samet Akaydin teknik heyet kararıyla, Allan Saint-Maximin de salgına yakalanması nedeniyle kadroda bulunmuyor.
Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Adana'ya giden kafileye alındı.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
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