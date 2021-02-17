Fenerbahçe'nin Alassane Ndao için teklifi

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Alassane Ndao için Kemal Ademi ve bir miktar para teklifinde bulundu ancak İstanbul ekibi, teklifi yetersiz buldu.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de gösterdiği performansını Süper Lig'e de taşıyarak iyi bir çıkış yakalayan Alassane Ndao, Fenerbahçe'nin transfer listesine girmeyi başardı.

ADEMİ ARTI BİR MİKTAR PARA

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi ekibin yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu için Kemal Ademi artı para teklifinde bulundu.

Şu anda Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Ademi'nin performansından memnun olmayan İstanbul ekibi, bu takas teklifini kabul etmezken sezon sonunda iki tarafın da yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

LYON DA REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul ekibi, Alassane Ndao’nun bedelini 5 milyon euro olarak belirlemiş, devre arasında Lyon’un 3 milyon euroluk önerisini geri çevirmişti.