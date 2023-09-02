Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı

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Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda 3 Eylül akşamı saat 21.45'te başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada yeni transfer Dominik Livakovic'in kadroda yer aldığı belirtilirken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo ise kamp kadrosunda yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Ankara kafilesi