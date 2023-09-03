Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün stoperi Mert Çetin için kırmızı kart beklediği pozisyon
ensonhaber.com

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanına çıktı.

Mücadelenin 7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Ankaragücü'nün stoperi Mert Çetin, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Fenerbahçe'den kırmızı kart itirazı

Dzeko'nun kaleciyle karşı karşıya kalacağınını düşünen sarı-lacivertli futbolcular hakeme kırmızı kart itirazında bulundu.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün stoperi Mert Çetin için kırmızı kart beklediği pozisyon
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.