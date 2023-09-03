Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün stoperi Mert Çetin için kırmızı kart beklediği pozisyon

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına çıktı.
Mücadelenin 7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ankaragücü'nün stoperi Mert Çetin, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.
Fenerbahçe'den kırmızı kart itirazı
Dzeko'nun kaleciyle karşı karşıya kalacağınını düşünen sarı-lacivertli futbolcular hakeme kırmızı kart itirazında bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.