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- Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Joshua King, İstanbul'a vardı
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Joshua King, İstanbul'a vardı
- Haber Merkezi
- 12.07.2022 - 23:23
- Güncelleme : 12.07.2022 - 23:33
Fenerbahçe'nin art arda gerçekleştirdiği transferlerden biri olan Norveçli futbolcu Joshua King'le kulüp prensip anlaşmasına varmıştı.
Ardından Fenerbahçe, King'in bu akşam İstanbul'da olacağını açıklamıştı.
King görüşmeler için İstanbul'da
King, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a ayak bastı.
İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapan Norveçli futbolcu daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Joshua King, İstanbul'a vardı - Video
Geçen sezon 5 gole imza attı
Geçtiğimiz sezon Watford'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 33 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Bonservis ödenmeyecek
İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Fenerbahçe, bu transferin resmiyet kazanması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.