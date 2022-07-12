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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Joshua King, İstanbul'a vardı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Joshua King, İstanbul'a vardı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King ileri düzeyde görüşmeler için ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.