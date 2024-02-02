Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile İsmail Kartal'ın takımı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
3 Şubat akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Bu kritik maç öncesinde ise konuk ekip Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Çağlar, kadroya alındı
Sarı-lacivertli takımda, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kiralık olarak transfer edilen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü de Antalyaspor müsabakasının kamp kadrosuna dahil edildi.
Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Rodrigo Becao ve Fred, kadroda yer almadı.
Transfer görüşmelerinde bulunan Lincoln ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel de kendine yer bulamadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Muhammet İmre, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış