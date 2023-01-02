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    Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu

    Fenerbahçe teknik heyeti, Antalyaspor maçı kadrosuna Pedro, Valencia ve Peres'i dahil etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 17:05
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 17:08
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    Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu

    Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Sarı-lacivertliler, sabah idmanıyla Antalya maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30’da özel uçakla kente hareket etti.

    Fenerbahçe’de, Antalyaspor müsabakasının kamp kadrosu da açıklandı.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres kamp kadrosunda yer almazken, sakatlığını atlatan Arda Güler ise kafileye dahil edildi.

    Arda Güler kadroda

    17 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de son maçına 12 Kasım’daki Giresunspor mücadelesiyle çıkmıştı.

    Fenerbahçe’de, Antalyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Arao, Alioski, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Arda, Emre, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Serdar Dursun, Batshuayi

    Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu #1


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