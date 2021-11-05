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- Fenerbahçe'nin Antwerp'e attığı gollerde FB TV spikerleri
Fenerbahçe'nin Antwerp'e attığı gollerde FB TV spikerleri
Fenerbahçe'nin muhteşem oyunla Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. FB TV spikerlerinin gollere verdiği tepkiler de dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 10:45
- Güncelleme : 05.11.2021 - 10:56
Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
"ANLIK TÜM FENERLİLER"
Sarı-lacivertli camia güzel oyunun ardından gelecek adına umutlanırken FB TV spikerlerinin gelen gollere verdiği tepkiler de sosyal medyada viral oldu.
İyi futbolu özleyen Fenerbahçeliler FB TV spikerlerinin tepkilerini paylaşırken, "Anlık tüm Fenerliler" notunu düştü.
İŞTE GELEN GOLLERİN ARDINDAN FB TV'DE YAŞANANLAR
Fenerbahçe'nin Antwerp'e attığı gollerde FB TV spikerleri - İZLE