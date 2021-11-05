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Fenerbahçe'nin Antwerp'e attığı gollerde FB TV spikerleri

Fenerbahçe'nin Antwerp'e attığı gollerde FB TV spikerleri

Fenerbahçe'nin muhteşem oyunla Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. FB TV spikerlerinin gollere verdiği tepkiler de dikkat çekti.