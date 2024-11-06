Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu

Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

3. RANDEVU

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

JOSE MOURINHO CEZALI

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün, karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

AZ ALKMAAR MAÇI KADROSU

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Serdar Aziz kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kafilesi: