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    Fenerbahçe'nin bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

    Fenerbahçe'nin, Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşması nedeniyle İstanbul'daki köprülere Fenerbahçe bayrağı asıldı.
    • 23.06.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 19:26
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    Fenerbahçe'nin bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

    Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'ye ait bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.

    Fenerbahçe duyurdu

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, stat müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu." ifadeleri yer aldı.

    Fenerbahçe bayrağının, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı belirtildi.

    Fenerbahçe nin bayrağı Boğaz daki köprülere asıldı #1

    Sinan Akyüz - Ensonhaber Spor Servisi


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