Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de eksikleri farklı oyuncular dolduracak.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

İki takım için de ölüm kalım mücadelesi olan maç, Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmaması adına mutlak 3 puan kazanmak zorunda olduğu maçta, Erzurumspor'da maça ligde kalma adına galibiyet almak için çıkacak.

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün kırmızı kart cezalısı, Nazım Sangare'nin de sakat olması nedeniyle pazartesi günü oynayacağı BB Erzurumspor maçına sağ bek krizi ile çıkacak.

SAĞ BEK OZAN TUFAN

Gökhan'ın atılmasının ardından Ozan Tufan'ı sağ beke çeken Emre Belözoğlu'nun Erzurum karşısında nasıl bir çözüm yolu bulacağı merakla bekleniyor.

Bu mevki için birinci aday Ozan Tufan. İkinci isim ise Filip Novak. Belözoğlu, Ozan'ı sağ bek oynatması durumunda orta saha kurgusu değişecek.

Sosa, Mert hakan, İrfan Can ve Pelkas'tan oluşacak orta sahanın sağ kanadında Mesut Özil'in görev yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Harun, Ozan Tufan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Valencia