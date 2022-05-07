Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formaları ne zaman satışa sunulacak?

Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formaları ne zaman satışa sunulacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı basın toplantısında 5 yıldızlı formaları satışa sunacaklarını duyurdu. Peki, Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formaları ne zaman satışa sunulacak?

Fenerbahçe bu sene yaptırdığı formaların hiçbirinde yıldız kullanmadı ve bu şekilde taraftarlarının tepkisini çekti.

İlk başlarda yadırganan bu olayın asıl amacı ise verilmeyen 28 şampiyonlukla ilgiliydi..

Fenerbahçe, TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti.

Bu iddialarla ilişkin araştırma yapılacağını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz ses çıkmadı.

Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı basın toplantısında 5 yıldızlı formaların satışa sunulacağının müjdesini verdi.

Bunun üzerine, "Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formaları ne zaman satışa sunulacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formaları ne zaman satışa sunulacak? İşte yanıtı..

Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formaları ne zaman satışa sunulacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha attı ve 2023-2024 sezonundan itibaren formalarında 5 yıldız olacağını açıkladı.

"Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok. "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız.

Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız. Bu sezon size mesaj olsun diye 3 yıldızı çıkarttık. "Anlamıyorsunuz. Her yerde bu gerçeği resmen duyuracağız.

Bizi şampiyon yapan tüm sporculara borçluyuz. Medeni şekilde başvuruyu yaptık. Acelemiz yok dedik. Siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız. Yazıklar olsun size."