Fenerbahçe'nin biyonik adamı: Luiz Gustavo

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de taktığı pazubandın hakkını veriyor. Sarı-lacivertli takımda hemen hemen her maçta forma giyen Gustavo başarılı grafiğiyle de dikkat çekiyor.

Son 3 sezonda 50'den fazla oyuncu transfer eden Fenerbahçe'de öne çıkan bir isim var: Luiz Gustavo. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, takımın en istikrarlı ismi.

Deneyimli yıldızın geldiğinden beri hiç düşmeyen formu ona kaptanlık pazubendini de taktırdı.

Sambacının formu, bu sezon zirve yaptı. Luiz Gustavo 'biyonik adam' görüntüsüyle 40 günde 8 maça çıktı ve bunların tamamında 90 dakika sahada kaldı; Covid-19 testi negatife döndükten 1 gün sonra sahadaydı.





BOL UYKU, SIFIR TATLI

Savaşan, savunmaya destek verip stoperlere nefes aldıran, kritik hamleleriyle rakip atakları ilk kesen oyuncu olan Luiz Gustavo, takım kaptanı olarak daha fazla sorumluluk alıp saha içinde arkadaşlarını yönlendiriyor.

Saha dışındaki yaşantısıyla da örnek olan Brezilyalı, bunu ekstra bireysel idmanlara, özel yaşantısına ve beslenmesine çok dikkat etmesine borçlu.

Maçlardan önceki gece en geç 22.00'de yatağa giren deneyimli yıldızın yemeklerde sakındığı tek bir şey var: Tatlı.