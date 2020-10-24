Fenerbahçe'nin borcu 460 milyon euroya indi

Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin borcu da gündeme alındı. Başkan yardımcısı Burhan Karaçam, "612 milyon euro olan borçlarımızı başkanımızın katkılarıyla 460 milyon euroya indirdik" dedi.

Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen yüksek divan kurulu olağan toplantısında finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu.

"BORÇ 460 MİLYON EUROYA GERİLEDİ"

Göreve geldikleri Haziran 2018'de bilanço borç toplamının 612 milyon euro olduğunu aktaran Karaçam, "Bilanço dışı ise 112 milyon euro seviyelerinde borç vardı. Futbol takımımızın harcamalarını azalttık. 2017-2018 sezonunda 93 milyon euro olan futbol takımı harcaması, 2018-2019'da 81, 2019-2020'de 64 ve 2020-2021'de ise 56 milyon euroya kadar düştü. Kredilerin Türk lirasına dönüştürülmesi konusunun önemli bölümünü tamamladık. Haziran 2018'de 612 milyon euro olan bilanço borcu Ekim 2020'de başkanımızın şahsi katkı ve sponsorluklarıyla, camiamızın desteğiyle 460 milyon euroya geriledi." ifadelerini kullandı.





"KONSOLİDE BAZDA ZARAR EDİYORUZ"

Geride kalan ay itibarıyla konsolide borcun 4 milyar 300 milyon liraya gerilediğini aktaran Burhan Karaçam, şunları kaydetti:

"Konsolide borcun Futbol AŞ'ye ait olan kısmı 3 milyar 200 milyon, derneğe ait bölümü ise 1 milyar 100 milyon lira. Finansal borçlar 31 Ağustos 2020'de KAP'ta belirtilen rakamlara göre, Fenerbahçe'nin futbol şirketleri olarak toplam finansal borçları 2 milyar 171 milyon lira. Bankalar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Borçlar yeniden yapılandırılacak. Rakamlar çok yüksek. Konsolide bazda zarar ediyoruz."

Öte yandan sarı-lacivertlilerin sponsorluk yükünü çeken birçok firmanın da Ali Koç'un aile şirketi olan Koç grubuna ait olduğu biliniyor.