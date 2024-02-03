Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.
Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.
Divan toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla toplantı başladı.
Borç açıklandı
Bu toplantıda sarı-lacivertlerin güncel borcu da açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak belirtildi.
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