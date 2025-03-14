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Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'le ilgili penaltı detayı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'le ilgili penaltı detayı Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandığı ortaya çıktı. Fred'in tercih edilmesi ise sosyal medyada tepki çekti.