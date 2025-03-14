Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'le ilgili penaltı detayı
Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilip, turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe adına penaltı kaçıran isimlerden biri de Fred oldu.

İLK KEZ PENALTI KULLANDI

Öte yandan Fred'in penaltı kullanmasının ardından Brezilyalı yıldızla ilgili çarpıcı bir istatistik gün yüzüne çıktı.

32 yaşındaki Fred, kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

ONU DA KAÇIRDI

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını Rangers'a karşı atması, sosyal medyada da gündem oldu.

Öte yandan futbola 2012 yılında Internacional'de başlayan Fred, daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyip, 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Can Badak
Editor