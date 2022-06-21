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Fenerbahçe'nin Bruno Henrique transferi iptal oldu
Flamengo, Fenerbahçe'nin istediği Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle en az 10 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
- 21.06.2022 - 08:27
- Güncelleme : 21.06.2022 - 08:49
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Brezilyalı forvet oyuncusu Bruno Henrique'nin 10-12 ay sahalarda olmayacağı açıklandı.
Deneyimli oyuncunun kulübü Flamengo'nun yaptığı açıklamada Cuiaba maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve tahminen 10-12 aylık tedavi süresinin ardından sahalara dönebileceği duyuruldu.
Jesus'un liste başıydı
Henrique, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transferini en çok istediği isimlerin başında geliyordu.
31 yaşındaki Bruno Henrique 2019 yılından bu yana Flamengo forması giyiyor.
Fenerliler kızgın
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ise yakın zamanda takımdan ayrılması beklenen futbolcunun maça çıkarılması nedeniyle Flamengo'ya tepki göstermişti.