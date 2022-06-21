Petrol
114.93
0.70%
Euro
18.2165
-0.03%
Dolar
17.313
-0.11%
Altın
1.023
-0.11%
Borsa
2539
0.00%
Bitcoin
363.462
3.59%
BTXN Coin
8.26
-1.78%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C
    Fenerbahçe'nin Bruno Henrique transferi iptal oldu

    Fenerbahçe'nin Bruno Henrique transferi iptal oldu

    Flamengo, Fenerbahçe'nin istediği Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle en az 10 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
    • 21.06.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 21.06.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Brezilyalı forvet oyuncusu Bruno Henrique'nin 10-12 ay sahalarda olmayacağı açıklandı.

    Deneyimli oyuncunun kulübü Flamengo'nun yaptığı açıklamada Cuiaba maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve tahminen 10-12 aylık tedavi süresinin ardından sahalara dönebileceği duyuruldu.

    Fenerbahçe nin Bruno Henrique transferi iptal oldu #1

    Jesus'un liste başıydı

    Henrique, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transferini en çok istediği isimlerin başında geliyordu.

    31 yaşındaki Bruno Henrique 2019 yılından bu yana Flamengo forması giyiyor.

    Fenerliler kızgın

    Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ise yakın zamanda takımdan ayrılması beklenen futbolcunun maça çıkarılması nedeniyle Flamengo'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe nin Bruno Henrique transferi iptal oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
    Gündem

    Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Öldürdüler, Olimpiyat Stadı’nın karşısına attılar
    3. Sayfa

    Öldürdüler, Olimpiyat Stadı’nın karşısına attılar

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!
    Btcrobo

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!

    Görüş Bildir