Fenerbahçe'nin Cristian Medina için teklifi ortaya çıktı Fenerbahçe, Boca Juniors'un genç orta saha oyuncusu Cristian Medina için transfer teklifinde bulundu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, orta saha transfer çalışmalarını sürdürürken, hedef olarak Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina'yı belirledi.

Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Cristian Medina ve Arjantin kulübüyle temaslara geçtiği öğrenildi. Branco'nun, Medina'yı en az iki yıl kadroda tutup, 35-40 milyon euroya satmayı hedeflediği belirtiliyor.

İLK TEKLİF YAPILDI

Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors'a 11 milyon dolar teklif etti.

Medina'nın Boca Juniors ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.