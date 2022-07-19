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    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu belli oldu

    Fenerbahçe'nin Polonya'da Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesi belli oldu.
    • 19.07.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 13:00
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    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu belli oldu

    Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kadrosu açıklandı.

    Marcel Tisserand listeye eklendi. Mergim Berisha, son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmeleri için izin verilen Kim Min Jae de kadroda yer almadı.

    Sarı-lacivertlilerin kadrosu

    Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle;

    Kaleciler: Altay, Ertuğrul, Furkan

    Savunma: Serdar, Szalai, Tİsserand, Osayi, Novak

    Orta Saha: Burak, Arda, Arao, Emre, Zajc, Lincoln, Muhammed, İsmail, Crespo, İrfan Can,

    Hücum: Joshua, Valencia, Bruma, Rossi, Serdar Dursun

    Fenerbahçe nin Dinamo Kiev kadrosu belli oldu #1


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