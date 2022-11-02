Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kadrosu

Fenerbahçe'nin grup liderliği amacıyla çıkacağı Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 5 eksik var...

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi kadroda yer almadı.

Ayrıca, İrfancan Eğribayat antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiği için Kiev maçı kadrosunda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Altay, Ertuğrul, Furkan, Osayı, Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, İrfan Can, Arda Güler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi."

Maçı Hırvat hakem yönetecek

Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmada Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan düdük çalacak.

Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. 4. hakemi olarak Marin Vidulin'in görev alacak.