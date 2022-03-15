Fenerbahçe'nin dinamosu: Miguel Crespo

Fenerbahçe'de son dönemin parlayan yıldızları arasında Miguel Crespo da dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu ilk 11'deki yerini sağlamlaştırıyor.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın transfer listesinde bulunduğu için transfer edilen Portekizli Miguel Crespo, şu anda en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

Portekiz 2. Ligi'nde Estoril'den transfer edildiği dönemde sessiz sedasız bir şekilde sarı lacivertlilerin yolunu tutan 25 yaşındaki orta saha yıldız isimleri bile gölgede bırakmış durumda.

Fanatik'te yer alan habere göre; Vitor Pereira'nın takımdan ayrılması sonrası İsmail Kartal'ın da vazgeçilmezi durumda olan Crespo, sahadaki enerjisi ile taraftarların da gönlünü kazanmış durumda.

Transfer olduğunda Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın gerisinde kalabileceği konuşulurken, Miha Zajc ile iyi bir ikili olan Crespo, tecrübeli yıldızları kulübeye hapsetmiş durumda.

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1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takım katılan Portekizli'nin transfermarkt'ta yer alan güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. Crespo gösterdiği performansla Avrupa'nın da radarına girmiş durumda. Yazın transfer döneminde Crespo'yla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Bu sezon 18 kez Süper Lig'de forma şansı bulan Crespo, 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.



