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Haber Merkezi

Fenerbahçeliler, bu sezon hiçbir şeyden çekmedi sakatlık belasından çektiği kadar.

Neredeyse her hafta 2-3 futbolcusu kadrodan çıkarılan sarı-lacivertlilerde takımda son olarak Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın da sakatlandı.

AKILLARA GELEN İLK VİDEO

Yaşanan bu gelişmenin ardından cezalı futbolcularla birlikte takımın neredeyse yarısı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli futbolseverler, içinde bulundukları durumu daha önce Beşiktaş'la özdeşleşen "Bizde çok sakat var." videosuyla anlatmaya başladı.

KADRODAKİ FUTBOLCULARIN YARISINDAN FAZLASI SAKATLANDI

Sarı-lacivertliler, kaleci Dominik Livakovic’in, savunma oyuncusu Rodrigo Becao’nun ve hücum hattındaki Oğuz Aydın’ın sakatlıklarıyla sarsıldı. Geçtiğimiz sezondan beri sık sık sakatlık problemleriyle gündeme gelen takımda, 26 kişilik kadronun yüzde 58’i sezon başından bu yana sakatlık yaşadı. Teknik direktör Jose Mourinho, sakatlıklarla ilgili yaşadıkları sorunlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Fenerbahçe’de şimdiye kadar 15 farklı futbolcu, toplamda 22 kez sakatlık problemi yaşadı. Bu isimler arasında Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku, 3’er kez sakatlanarak en çok sorun yaşayan oyuncular oldular.

SAKATLIK YAŞAMAYANLAR ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

İki kez sakatlık geçiren Allan Saint-Maximin, İrfan Can Eğribayat ve Çağlar Söyüncü de bu listede dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Buna karşın, bazı futbolcular sezon boyunca herhangi bir sakatlık yaşamadan takıma katkı sağladı.

Yeni transferlerden Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Sofyan Amrabat ve Levent Mercan ile birlikte eski oyunculardan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Ertuğrul Çetin ve Mert Müldür bu süreçte sakatlanmadı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadı.