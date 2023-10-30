Fenerbahçe'nin Edin Dzeko paylaşımında Mauro Icardi göndermesi! Fenerbahçe gol krallığında Galatasaraylı Mauro Icardi ile yarışan Edin Dzeko'nun paylaşımını yaptı. Sarı-lacivertli takımın paylaşımındaki penaltı detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ederken, yıldız futbolcu Edin Dzeko hat-trick ile geceye damgasını vurdu.

37 yaşındaki golcü, Pendikspor karşısındaki müthiş performansıyla 11 yıl sonra ilki başardı.

Pendikspor filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City vs Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında hat-trick yaptı.

Icardi, 3 penaltı golü attı

Sarı-lacivertliler, başarılı golcüsü Edin Dzeko'yla ilgili Gol Krallığı paylaşımı yaptı. Paylaşımda ise Mauro Icardi'ye gönderme yapıldı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun taç giymiş fotoğrafını paylaşırken, tecrübeli forvetin attığı gollerin içinde penaltı olmaması vurgulandı ve Mauro Icardi'ye gönderme yapıldı.

Dzeko gibi ligde 10 golü bulunan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 3 penaltı golü kaydetti.