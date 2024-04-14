İHA

Dokuz günlük bayram tatilinde Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex De Souza’nın Kadıköy’deki heykelini ziyaret edip fotoğraf çektirmek isteyenler, büyük hayal kırıklığına uğradı.

Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan heykellerin yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldığı ve gelecek hafta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaideler üzerine yeniden yerleştirileceği öğrenildi.

Stadın önünde Atatürk ve Eda Erdem heykelleri yer alıyor

Öte yandan stadın önünde Mustafa Kemal Atatürk ve Eda Erdem’in de heykelleri bulunuyor.

Efsane oyuncuların heykellerinin kaldırılmasına bazı taraftarlar desteklerken, bazıları ise kaldırılması konusunda tepki gösterdi.

"Şaşırdım burada kalmaları daha iyiydi"

Salih Ayhan, şu şekilde konuştu:

Çoluk çocuk kuzenlerimiz bulduğumuz herkesi buraya getirip fotoğraf çekiliyorduk. Ben de şimdi yeni gördüm, şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıldı anlayamadım. Bence burada kalmaları daha iyiydi.