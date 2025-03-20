Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan teknik direktörlük kararı

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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyeriyle ilgili bir karara imza attı.

Alex de Souza, antrenörlük kariyerine nokta koyarak Coritiba'da futbol direktörlüğü görevine getirildi.

Kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp'un temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası Alex'in yeni pozisyonu resmen açıklandı.

FUTBOL DİREKTÖRÜ OLDU

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex, bundan sonra kulüp yönetiminde aktif bir rol üstlenecek.

47 yaşındaki Alex De Souza, Coritiba'nın liderlik ve futbol bilgisi konusundaki eksikliğini kapatmayı ve oyunculara daha yakın bir mentor figürü oluşturmayı hedefliyor.

KULÜP YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Son olarak Alex'in Coritiba'daki yeni rolüyle birlikte, kulüp yönetim kadrosunda da önemli değişiklikler yapıldı.

Internacional'de çalışan André Mazzuco, Gabriel Lima’nın ayrılığı sonrası Coritiba CEO’su olarak atandı.

Böylece Brezilya ekibinde yeni bir yapılanma süreci resmen başlamış oldu.