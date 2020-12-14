Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı

Sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak yönetim 45 yaşındaki teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

Transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak güçlü bir takım kuran Fenerbahçe, sezona iyi başlasa da son haftalarda düşüşe geçti.

Özellikle Kadıköy'de oynanan maçlarda istenilen sonuçları alamayan ve Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a yenilerek tarihinde ilk defa iç sahada üst üste 3 maç kaybeden sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut tartışılmaya başlanmıştı.

BULUT İLE YOLA DEVAM

Sosyal medyada yönetimin yeni hoca aradığı iddia edilse de, sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüşen Ali Koç'un, Bulut ile yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Teknik direktör değişikliği için erken olduğunu düşünen Fenerbahçeli idareciler, önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlara göre bu kararı yeniden gözden geçirecek.