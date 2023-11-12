Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Phillip Cocu, Vitesse'den istifa etti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti. Cocu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

AA & Ensonhaber

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Vitesse'yi çalıştıran Phillip Cocu, görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki Cocu'nun, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Takımı son sırada yer alıyor

Fenerbahçe'yi 2018 yılında çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlardan Cocu yönetiminde Vitesse, bu sezon 12 maç sonunda topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Cocu, Vitesse ve Fenerbahçe'nin yanı sıra PSV Eindhoven ve Derby County takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Fenerbahçe kariyeri

Ali Koç'un 2018 yılında başkanlığa seçilmesinin ardından Aykut Kocaman'ın yerine getirdiği Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe kariyeri başarısızlıklarla geçti.

Cocu, Fenerbahçe'de 15 maça çıkarken sadece 3 galibiyet almıştı. Bursaspor, Konyaspor ve Spartak Trnava maçlarında galibiyet alan Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe, 5 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte Şampiyonlar Ligi ön elemesinden elenirken ligde de küme düşme hattında yer aldı.