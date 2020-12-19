Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı

Bir dönem Kayserispor ve Fenerbahçe'de oynayan eski milli futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'da bulunan bir evinin satış işleminde 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.

Futbola Kayseri’de başlayan ve Kayserispor’da gösterdiği performansla kulüp tarihinin rekor bonservis bedeli ile 2009’da Fenerbahçe’ye transfer olarak 7 yıl sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra futbolu bırakan Mehmet Topuz dolandırıldı.

ARKADAŞI VE ONUN KUZENİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI

İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. ve Rıdvan A.’nın kuzeni olan Oğuzhan A. tarafından 2 milyon 350 bin TL'sinin çalındığını ileri süren 38 yaşındaki eski futbolcu, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EVİNİN SATILMASI İÇİN VEKALET VERMİŞTİ

Mehmet Topuz tarafından emniyete yapılan şikayet dilekçesinde, İstanbul Ataşehir'deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren kişinin 2 milyon 350 bin TL’yi alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Topuz, “Süreci avukatım yakından takip ediyor. Emniyet güçlerimiz de büyük bir titizlikle bu kişilerin peşindeler. En yakın zamanda bulunacaklarına inanıyorum” dedi.