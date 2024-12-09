Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mergim Berisha 3 aydır gol atamıyor

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Hoffenheim'ın geçen sezon Augsburg'tan kadrosuna kattığı Mergim Berisha, Alman ekibinde beklentilerin oldukça altında kaldı.

Geçen sezon kasım ayında çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşamasının ardından sezonu kapatan 26 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da kötü başladı.

16 MAÇTA TEK GOL

Geçen sezon 7 maçta suskun kalmasının ardından sakatlanan Berisha, Hoffenheim forması altında bu sezon 16 maçta süre buldu ve 1 gol sevinci yaşayabildi. 16 maçın dört tanesine ilk 11'de başlayan Berisha, tek golünü eylül ayında oynanan ve 4-1 kaybedilen Bayer Leverkusen karşılaşmasında attı.

HOFFENHEIM 14 MİLYON ÖDEDİ

Alman ekibi Augsburg, Berisha'yı 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Augsburg, daha sonra sezonun bitmesiyle Alman oyuncunun sözleşmesinde yer alan 4 milyon euro'luk opsiyonu kullanmış ve Berisha'yı kalıcı olarak kadrosuna katmıştı.

Hoffenheim ise Augsburg'a transferinden yaklaşık iki ay sonra, 2023 yazında 26 yaşındaki futbolcuyu 14 milyon euro bonsevisle renklerine bağlamıştı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Berisha'nın Hoffenheim ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.